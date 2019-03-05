Россия нанесла неожиданный удар по бизнесу в Крыму: отельеры забили тревогу

В России депутаты Госдумы запретили хостелы в многоквартирных домах. Законопроект остался без смягчающих поправок, несмотря на рекомендации правительства. Таким образом инициатива серьезно ударит по туристическому бизнесу в оккупированному Крыму.

Как сообщает телеканал "360", отельеры бьют тревогу — под угрозой оказываются не только хостелы, но и жилье на Airbnb, а также апарт-отели.

Отмечается, что законопроект о хостелах приняли в основном, втором чтении 5 марта. Инициатива предполагает внесение поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ "Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением".

Авторы законопроекта утверждали, что новая норма потребует от владельцев хостелов и апарт-отелей лишь перевода квартиры, в которой расположен хостел, в разряд нежилого помещения. Однако по факту тогда мини-гостиницы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом расположены магазины. Это связано с тем, что по закону нежилое помещение должно иметь отдельный вход.

Как объяснил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, теперь желающие открыть хостел или мини-гостиницу, например, в центре Санкт-Петербурга, должны сначала перевести помещение в нежилой фонд. Но именно в таких городах, как Петербург, это сделать почти невозможно.

"По нормативным требованиям это сделать нереально. Нужен отдельный вход, отдельный эвакуационный выход, причем он не может вести на общую лестничную клетку, а должен вести сразу на улицу. Это должны быть отдельные коммуникации. Никто в здравом уме не позволит в петербургских домах пробивать дополнительные двери", — пояснил он.

Также заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев признал, что законопроект, по сути, ставит крест на хостелах в жилых многоквартирных домах.

"Они смогут остаться разве что на первых этажах, которые используются под магазины и кафе. А выше — да, это невозможно, во всяком случае крайне сложно. Многоквартирные дома — это все-таки жилье для частного проживания людей", — заключил политик.

Как подчеркнула в беседе с "360" председатель "Ассоциации малых отелей" оккупированного Крыма Наталия Пархоменко, россияне не осознают, что под словом "хостел" в закон проталкивается ущемление всего гостиничного бизнеса. Официально не прописано даже определение такой категории объектов размещения, а значит, под одну гребенку поставили и апартаменты, и виллы, и меблированные комнаты, и малые отели.

"Это удар по всему малому бизнесу, который призывал поддерживать президент Владимир Путин. Вместо того, чтобы продумать, как грамотно ликвидировать ночлежки для нелегалов и бордели, всех свели в одну категорию. Это неправильно и неграмотно. Почему я, работая легально, платя налоги, вынуждена попадать под аналогичный запрет?" — заявила она.

Отели в России Туту.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более половины населения не верит в то, что в стране можно вести честный бизнес.

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