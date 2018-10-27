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МирСпорт

/Новости экономики

В России стали больше пить: названы странные причины

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В России розничные продажи водки в январе-августе 2018 года увеличились почти на 10% до 46,3 млн декалитров.

"Это резкая перемена, если учесть последние тенденции, когда продажи либо не менялись, либо незначительно росли", – говорится в отчете Аналитического центра при правительстве РФ, передают "Известия".

В частности, по итогам 2017 года реализация напитка увеличилась на 2%, а в январе–марте 2018 года продажи не изменились по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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По данным Росалкогольрегулирования, рост розничных продаж водки связан прежде всего с внедрением и эффективной работой системы ЕГАИС во всех сегментах алкогольного рынка.

В то же время председатель правления российской общественной ассоциации "Здоровые регионы" Алексей Шабашов считает, что рост продаж водки может быть связан и с проведенным в РФ Чемпионатом мира по футболу в июне-июле.

"Создавалось ощущение, будто во время мундиаля часть запретительных мер КоАПа просто не работала. Например, кодексом ограничено потребление спиртного в общественных местах и запрещено находиться там в состоянии опьянения, что не всегда соблюдалось. Это способствовало увеличению реализации алкоголя и его потреблению", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вырастут минимальные цены на алкоголь. Повышение позволит обеспечить рентабельность и вывести часть рынка из тени, уверены в Министерстве экономического развития и торговли.

Место
Россия
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Нет шо бы стрыбать в кастрюлях и вышиванках,за евротруселя, так пьют,гады
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