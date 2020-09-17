В России сказали, устоит ли "Северный поток-2" перед санкциями

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что "Северный поток-2" выстоит в условиях санкций, возможных из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

При этом чиновник признал, что при реализации проекта могут быть задержки, передает российский ресурс "Известия".

По его словам, сворачивание проекта поставит под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС.

Дипломат подчеркнул, что строительство газопровода продолжится, несмотря на угрозу санкций в отношении России.

"Думаю, что устоит, хотя я не исключаю определенных задержек", — сказал Чижов.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.