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27 марта • обновлено в 12:21
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В России сказали, какой должна быть цена на нефть

5.4т
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Справедливая цена нефти, позволяющая не расти дорогим проектам и расти спросу, составляет $45-55 за баррель.

Об этом заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба, передает "Интерфакс".

В России назвали "справедливую" цену на нефть

Как заявил Сорокин, "эта цена не дает прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом позволяет спросу стабильно расти и постепенно рынку достичь этого баланса". Коронавирус снизил цену нефти на $25, в случае сохранения сделки ОПЕК+ она могла быть лишь на $5-7 выше, считают в Минэнерго РФ.

"Без учета коронавируса при тех уровнях добычи, которые мы наблюдали в первом квартале, мы считаем, что цена в итоге, в этот диапазон бы и вышла", - отметил замминистра.

Сорокин в ходе дискуссии также коснулся темы соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. По его словам, влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче были "каплей в море".

"Наш анализ в феврале показывал, что в ситуации полной неопределенности и высокой вероятности распространения вируса за границы Китая повлиять (на стоимость нефти) кардинально невозможно, потому что даже сокращение 0,6-1,5 млн б/с - это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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Забралов Ник
Забралов Ник
все шо звідти виходить чи думки ,чи слова, чи дії, ВСЕ на шкоду людству!!!!! (за мотивами ненаписаного роману Р. Рейгана "Імперія ЗЛА"...)
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Справедливая цена это 5 баксов, и расея в огне и пнр,жнр,кнр, тнр, снр...
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