В России сказали, какой должна быть цена на нефть

Справедливая цена нефти, позволяющая не расти дорогим проектам и расти спросу, составляет $45-55 за баррель.
Об этом заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба, передает "Интерфакс".
Как заявил Сорокин, "эта цена не дает прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом позволяет спросу стабильно расти и постепенно рынку достичь этого баланса". Коронавирус снизил цену нефти на $25, в случае сохранения сделки ОПЕК+ она могла быть лишь на $5-7 выше, считают в Минэнерго РФ.
"Без учета коронавируса при тех уровнях добычи, которые мы наблюдали в первом квартале, мы считаем, что цена в итоге, в этот диапазон бы и вышла", - отметил замминистра.
Сорокин в ходе дискуссии также коснулся темы соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. По его словам, влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче были "каплей в море".
"Наш анализ в феврале показывал, что в ситуации полной неопределенности и высокой вероятности распространения вируса за границы Китая повлиять (на стоимость нефти) кардинально невозможно, потому что даже сокращение 0,6-1,5 млн б/с - это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике", - сказал он.
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