В России сказали, как запуск "Северного потока-2" повлияет на транзит газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" никак не повлияет на поставки российского газа через Украину. Несмотря на то, что ранее "Оператор ГТС Украины" заявил о сильных потерях Киева от транзита.

Свое мнение он опубликовал в статье для журнала "Энергетическая политика", передает Baltnews. Он назвал газопровод в обход Украины полностью коммерческим проектом.

По его словам, в ЕС заинтересованы в поставках газа из России.

"Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода "Северный поток–2". Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года", – написал Новак.

Отметим, что ранее "Оператор ГТС Украины" заявил, что если "Газпром" не продлит контракт на транзит газа с 2025 года, а "Северный поток–2" будет достроен, то Киев отключит 83% компрессорных станций. Ожидается, что пуск "Северного потока–2" оставит украинский транзит еще без почти 27 млрд. кубометров в год.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть меньше трех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Власти Германии не исключили изменение отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что Вашингтон любой ценой остановит "Северный поток-2".