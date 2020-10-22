В России считают биткоин угрозой
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал криптовалюты и стейблкоины угрозой стабильности существующей финансовой системы.
Об этом пишет Росбалт. По его мнению, крупные цифровые гиганты, создающие цифровые платформы, оказывают негативное влияние на финансовое регулирование в странах.
"Криптовалюты и все производные цифровые финансовые активы, которыми активно пользуется молодое поколение, дают угрозу как центральным резервным системам, центральным банкам, так и финансовым институтам", – заявил Мишустин.
Российский премьер заявил, что РФ сама должна стать цифровой платформой, чтобы выдержать конкуренцию с IT-гигантами.
"Цифровизация – это фактор, который в XXI веке влияет на все страны и без которого невозможно дальше развиваться", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.
В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.
Бывший управляющий хедж-фонда инвестбанка Goldman Sachs Рауль Пэл предсказал, что курс биткоина может взлететь с 11,3 тыс. до миллиона долларов.