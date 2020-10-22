В России считают биткоин угрозой

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал криптовалюты и стейблкоины угрозой стабильности существующей финансовой системы.

Об этом пишет Росбалт. По его мнению, крупные цифровые гиганты, создающие цифровые платформы, оказывают негативное влияние на финансовое регулирование в странах.

"Криптовалюты и все производные цифровые финансовые активы, которыми активно пользуется молодое поколение, дают угрозу как центральным резервным системам, центральным банкам, так и финансовым институтам", – заявил Мишустин.

Российский премьер заявил, что РФ сама должна стать цифровой платформой, чтобы выдержать конкуренцию с IT-гигантами.

"Цифровизация – это фактор, который в XXI веке влияет на все страны и без которого невозможно дальше развиваться", – отметил он.

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