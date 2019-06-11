В России с треском провалили выпуск обещанных ракет

В России провалили изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара" в филиале Космического центра Хруничева ПО "Полет" (Омск).

Изготовитель отстает от производственных сроков 2019 года, задержка составляет от трех месяцев до года. Об этом говорится в приказе, подписанном руководителем филиала Центра Хруничева - директором ПО "Полет" Виктором Шулико, сообщает "РИА Новости".

В пресс-службе космического центра имени Хруничева уже подтвердили подлинность приказа и отставание по срокам изготовления ракет.

"Ангара" "Военное обозрение"

Кроме того, изготовитель ракет назвал ситуацию с производством носителя "критической".

"Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия намерена создать новое ракетное вооружение в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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