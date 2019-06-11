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В России с треском провалили выпуск обещанных ракет

2.9тЧитать материал на украинском

В России провалили изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара" в филиале Космического центра Хруничева ПО "Полет" (Омск).

Изготовитель отстает от производственных сроков 2019 года, задержка составляет от трех месяцев до года. Об этом говорится в приказе, подписанном руководителем филиала Центра Хруничева - директором ПО "Полет" Виктором Шулико, сообщает "РИА Новости".

В пресс-службе космического центра имени Хруничева уже подтвердили подлинность приказа и отставание по срокам изготовления ракет.

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Кроме того, изготовитель ракет назвал ситуацию с производством носителя "критической".

"Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия намерена создать новое ракетное вооружение в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
кокошня вам мешает лишняя хромосома,уберите ее и станете нормальными людьми
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Что нового в "украинской космонавтике"? Когда очередной полет "Зенита"?
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CARGO 100
CARGO 100
Украинец Сергей, так их (стрелки) уже и перевели: задержка составляет от трех месяцев до года.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Стук Кастрюль,друшляк,прокоментируй по теме статьи,а не переводи стрелки.
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CARGO 100
CARGO 100
Зато у вас "Молоты" с опережением графика лепят как пельмени ...
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CARGO 100
CARGO 100
Ivanov Kolu, а что такое "ебучка", пингвин хохлатый, объясни ...
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Ivanov Kolu
Ivanov Kolu
CARGO 100, завали ебучку вафел ты задроченный
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