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В России рубль пробил новое дно: сколько стоит

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В России на открытии торгов в пятницу, 28 декабря, рубль резко понизился по отношению к доллару — 69,59 руб./$.

Таким образом российская валюта демонстрирует одно из самых сильных падений за год. При этом евро торгуется на отметке 79,71 руб.

Судя по актуальной тенденции на бирже, российская валюта продолжит падение до конца торгов.

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В России рубль пробил новое дно: сколько стоит

Напомним, что в России рубль за последний месяц обвалился по отношению к доллару. В конце ноября он торговался на отметке 66,48 руб./$, при этом в среду, 26 декабря, он вырос до 68,75 руб./$

Позже в тот же день курс евро превысил 79 руб. впервые с 18 сентября, а доллар подскочил до отметки 69,35 руб. впервые с 12 сентября.

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Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Теги
курс валютНовости Россиидоллар
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да ладно дно, Я помню в 2016 году продавл доллары по 87
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Семенов Александр, было и такое. Ничего, скоро по 90 будут покупать и радоваться что дешево купили.
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минин евген
минин евген
если у кацапья дно деревянным пробито, то как они ходить будут? у немытых козлов теперь говно, при хотьбе, вываливаться будет. будут "русским духом" смердеть везде.
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