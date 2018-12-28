В России рубль пробил новое дно: сколько стоит

В России на открытии торгов в пятницу, 28 декабря, рубль резко понизился по отношению к доллару — 69,59 руб./$.

Таким образом российская валюта демонстрирует одно из самых сильных падений за год. При этом евро торгуется на отметке 79,71 руб.

Судя по актуальной тенденции на бирже, российская валюта продолжит падение до конца торгов.

Напомним, что в России рубль за последний месяц обвалился по отношению к доллару. В конце ноября он торговался на отметке 66,48 руб./$, при этом в среду, 26 декабря, он вырос до 68,75 руб./$

Позже в тот же день курс евро превысил 79 руб. впервые с 18 сентября, а доллар подскочил до отметки 69,35 руб. впервые с 12 сентября.

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