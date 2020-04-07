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7 апреля • обновлено в 10:57
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В России резко изменилась стоимость рубля

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В России произошло укрепление рубля на фоне ожидания участниками рынка встречи ОПЕК+ 9 апреля, так рубль торгуется на отметке выше 75 руб./$, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара во вторник, 7 апреля, на Московской бирже упал на 0,77%, до 75,43 руб./$, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 0,17% – до 81,91 руб/евро.

В России резко изменилась стоимость рубля

Сегодня рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок и снижения курса доллара по отношению к основным мировым валютам. Цена ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,5%, до $33,9 за баррель в ожидании предстоящей встречи ОПЕК+.

В то же время, сегодня Банк России резко снизит объем валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Рост курса рубля будет ограничен отметкой ₽75, считает аналитик "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во вторник, 7 апреля, утром уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+. Так, стоимость смеси Brent поднялась выше $34 за баррель.

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Темы
Курс валют Падение рубля в России
Место
Россия
Теги
доллар рубль евро
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Какое отношение это имеет к Украине ?
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