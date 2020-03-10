В России рекордно обвалился рынок акций

В России рынок акций во вторник, 10 марта, обвалился вслед за рухнувшими накануне мировыми площадками из-за замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс". Как известно причиной такого падения стало решения Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке.

Таким образом индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов обвалились на 10-10,9%.

Индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года; цены большинства основных "фишек" на Московской бирже упали в пределах 17,4%.

В России рухнула биржа

Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

Подешевели акции:

"Мечела" (-17,4%),

"ЛУКОЙЛа" (-14,8%),

"Газпром нефти" (-14,4%),

ВТБ (-14,2%),

"Сургутнефтегаза" (-14%),

"Татнефти" (-13,4%),

"Роснефти" (-13,4%),

Сбербанка (-13%),

"Газпрома" (-12,9%),

АФК "Система" (-12,7%),

"Магнита" (-12,6%),

"НОВАТЭКа" (-12,4%),

"Аэрофлота" (-11,6%),

"Распадской" (-11,1%),

"РусГидро" (-11%).

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