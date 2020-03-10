В России рекордно обвалился рынок акций

В России рынок акций во вторник, 10 марта, обвалился вслед за рухнувшими накануне мировыми площадками из-за замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает "Интерфакс". Как известно причиной такого падения стало решения Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке.
Таким образом индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов обвалились на 10-10,9%.
Индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года; цены большинства основных "фишек" на Московской бирже упали в пределах 17,4%.
В России рухнула биржа
Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).
Подешевели акции:
"Мечела" (-17,4%),
"ЛУКОЙЛа" (-14,8%),
"Газпром нефти" (-14,4%),
ВТБ (-14,2%),
"Сургутнефтегаза" (-14%),
"Татнефти" (-13,4%),
"Роснефти" (-13,4%),
Сбербанка (-13%),
"Газпрома" (-12,9%),
АФК "Система" (-12,7%),
"Магнита" (-12,6%),
"НОВАТЭКа" (-12,4%),
"Аэрофлота" (-11,6%),
"Распадской" (-11,1%),
"РусГидро" (-11%).
Новость дополняется…
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.