Главная Новости
10 марта • обновлено в 09:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В России рекордно обвалился рынок акций

2.2т
Читать материал на украинском

В России рынок акций во вторник, 10 марта, обвалился вслед за рухнувшими накануне мировыми площадками из-за замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс". Как известно причиной такого падения стало решения Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке.

Таким образом индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов обвалились на 10-10,9%.

Индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года; цены большинства основных "фишек" на Московской бирже упали в пределах 17,4%.

В России рухнула биржа

В России рухнула биржа

Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

Подешевели акции:

  • "Мечела" (-17,4%),

  • "ЛУКОЙЛа" (-14,8%),

  • "Газпром нефти" (-14,4%),

  • ВТБ (-14,2%),

  • "Сургутнефтегаза" (-14%),

  • "Татнефти" (-13,4%),

  • "Роснефти" (-13,4%),

  • Сбербанка (-13%),

  • "Газпрома" (-12,9%),

  • АФК "Система" (-12,7%),

  • "Магнита" (-12,6%),

  • "НОВАТЭКа" (-12,4%),

  • "Аэрофлота" (-11,6%),

  • "Распадской" (-11,1%),

  • "РусГидро" (-11%).

Новость дополняется…

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
9
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
...Да,да Обосс,у ваших хозяев тоже--.Серьезное падение котировок накануне наблюдалось на мировых торговых площадках. Так, торги в Нью-Йорке приостановили практически сразу после открытия. Это случилось вслед за обвалом индекса S&P 500 на 7%. После возобновления торгов S&P 500 снизился в итоге на 7,6% и закрылся на уровне 2746,56 пунктов. Индекс Dow Jones потерял 7,8%, NASDAQ Composite снизился на 7,3%.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги