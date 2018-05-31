В России рассказали о последствиях санкций США

В России нерезиденты продали облигации федерального займа примерно на 200 млрд рублей (84 млрд гривен) с момента объявления новых санкций со стороны США.

В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ с апреля упала с 34,5% до 31%, сообщила первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ксения Юдаева, передает ТАСС.

В то же время, по ее словам, индикаторы финансового рынка остаются устойчивыми, несмотря на всплеск волатильности на рынках после введения американских санкций.

"Интерес международных инвесторов к российским активам сохраняется", – заявили в ЦБ РФ.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.