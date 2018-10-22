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/Новости экономики

В России рассказали, как оплатили аннексию Крыма

6.2тЧитать материал на украинском

Российские военные в Крыму весной 2014 года получили зарплаты досрочно перед его аннексией.

"Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и в последствии под усиленной охраной переданы в казну", – сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, передает "Интерфакс".

По ее словам, одновременно с этим было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

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"Одновременно мы прекратили финансирование Черноморского флота через иностранный банк, что позволило своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории республики Крым и города Севастополя", – резюмировала Шевцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о значительных проблемах Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
І всі ці заходи лише заради забезпечення вільного волевиявлення на "референдумі". Принаймні відверто.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Blashchuk Oleh, Отара МАНДАйновой мразоты провернула в бывшем городе герое Киеве переворот...а большинство украинцев против МАНДАйна было...и ни чего прокатило же.
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