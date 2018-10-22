В России рассказали, как оплатили аннексию Крыма

Российские военные в Крыму весной 2014 года получили зарплаты досрочно перед его аннексией.

"Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и в последствии под усиленной охраной переданы в казну", – сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, передает "Интерфакс".

По ее словам, одновременно с этим было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

"Одновременно мы прекратили финансирование Черноморского флота через иностранный банк, что позволило своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории республики Крым и города Севастополя", – резюмировала Шевцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о значительных проблемах Крыма.