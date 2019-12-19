В России рассказали, что будет с "газопроводом Путина" после удара США

В России прогнозируют, что санкции Соединенных Штатов будут мешать использованию газопровода "Северный поток-2", но в итоге "Газпром" загрузит его на сто процентов.
"Американские власти будут давить на европейцев, чтобы те отказались от покупки российского газа", – сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков в комментарии РИА ФАН.
По его словам, США будут готовить ЕС к той мысли, что Вашингтон введет запрет на покупку российского газа.
"Раньше резко это сделать было нельзя. 36 процентов потребления газа в Европе приходится на импорт из России. Было понятно, что санкции не остановят "Северный поток-2", но их наличие будет дальше усложнять Германии процесс вывода газопровода из-под третьего энергопакета ЕС", – отметил Юшков.
Эксперт добавил, что таким образом, со стороны США будет давление на правила использования готового газопровода и попытки помешать России построить новые газопроводы.
"Несмотря на противодействие властей США, "Северный поток-2" будет достроен, и его запустят без каких-либо существенных проблем", – резюмировал Юшков.
В частности, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.
Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.
Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.
Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".
В России прогнозируют, что санкции Соединенных Штатов будут мешать использованию газопровода "Северный поток-2", но в итоге "Газпром" загрузит его на сто процентов
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Россия строит газопроводы в обход Украины
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.
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