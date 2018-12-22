В России произошел взрыв на газопроводе: все подробности ЧП

В Якутии (Россия) произошел разрыв магистрального газопровода. В результате на месте ЧП произошел пожар.

Как сообщает РБК, авария случилась ночью в субботу, 22 декабря, недалеко от села Маган. "22 декабря в 08:30 (01:30 по Киеву) (произошли. — Ред.) прорывы магистрального газопровода с воспламенением на участке от поселка Маган (в 20 км)", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место инцидента аварийные бригады перекрыли участок газопровода, который снабжает Якутск. Отмечается, что разрыв произошел на 221-м км магистрального газопровода. Аварийные бригады локализовали участок газопровода от 250 км до 231 км. Угрозы отключения нет.

Взрыв на газопроводе ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал. По состоянию на 9:00 по Киеву на газопроводе остановили горение.

При этом на месте ЧП продолжают работать две бригады ПАО "Сахатранснефтегаз". К месту проведения аварийно-восстановительных работ направлена спецтехника. По данным МЧС РФ, угрозы нарушения жизнеобеспечения населения и возгорания близлежащих объектов нет.

"Прекращения газа нет, произведены переключения на вторую и третью нитки магистрального газопровода", — уточняется в сообщении.

Причины произошедшего выясняются. Следственный комитет России начал проверку на газопроводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия строит проект "Северный поток-2" — газопровод в обход Украины. Он предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

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