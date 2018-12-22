МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В России произошел взрыв на газопроводе: все подробности ЧП

3.1тЧитать материал на украинском

В Якутии (Россия) произошел разрыв магистрального газопровода. В результате на месте ЧП произошел пожар.

Как сообщает РБК, авария случилась ночью в субботу, 22 декабря, недалеко от села Маган. "22 декабря в 08:30 (01:30 по Киеву) (произошли. — Ред.) прорывы магистрального газопровода с воспламенением на участке от поселка Маган (в 20 км)", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место инцидента аварийные бригады перекрыли участок газопровода, который снабжает Якутск. Отмечается, что разрыв произошел на 221-м км магистрального газопровода. Аварийные бригады локализовали участок газопровода от 250 км до 231 км. Угрозы отключения нет.

Новости
"Чем Украина лучше?" Россия гневно обратилась к США из-за "Северного потока-2"

Взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе

ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал. По состоянию на 9:00 по Киеву на газопроводе остановили горение.

При этом на месте ЧП продолжают работать две бригады ПАО "Сахатранснефтегаз". К месту проведения аварийно-восстановительных работ направлена спецтехника. По данным МЧС РФ, угрозы нарушения жизнеобеспечения населения и возгорания близлежащих объектов нет.

"Прекращения газа нет, произведены переключения на вторую и третью нитки магистрального газопровода", — уточняется в сообщении.

Причины произошедшего выясняются. Следственный комитет России начал проверку на газопроводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия строит проект "Северный поток-2" — газопровод в обход Украины. Он предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

В России произошел взрыв на газопроводе: все подробности ЧП

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости Россиивзрывгазопровод
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
0
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
РУССКИЕ ( имя прилагательное: вы чьих будете ? ) ПОЗОРНАЯ и ущербная недоНАЦИЯ ! КАЦАПЫ НЕ умеют работать руками (растут из жопы) и систематически думать. Они больше способны на спорадические, одноразовые действия ( такие как - испаражняться и раскидывать дерьмо вокруг себя) … Русских объединяют качества УЩЕРБНОГО ДЕБИЛА: лень, зависть, подлость, апатия, опустошенность… По своей пафосной эмоциональности и поведенческой ничтожности русские прямо противоположны эстетическому стилю адекватного и здорового homo sapiens … У русских нет жизненных принципов. Они не умеют ( бздят ) постоять за себя ! Русский любую победу превратит в поражение и засрет победу… Всякое поражение превратит в катастрофу... Никогда не понятно, что КАЦАП понял и что не понял ( ТУПОЙ ) С ТУПЫМ РУССКИМ надо говорить очень упрощенно. Это не болезнь, а историческое ПЕЩЕРНОЕ СОСТОЯНИЕ… КАЦАП знает, что хочет, но это у него социально никогда не получается. Он хочет : ничего не делать и все иметь. РУССКИЕ – это СИФИЛИС человечества !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Какая утренняя перемога для самого нищего образования Европы - Украине
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
ЕбашьРусню Андрей, Не суди по себе других и не судим будешь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Странно, что ответственность за взрыв на себя не берут патриотичные партизаны из комментариев, понимают, что сразу прилетит и будет очень сильно болеть дупа. СУГС
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги