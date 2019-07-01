В России резко изменили правила продажи популярных продуктов

В России с 1 июля вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Как сообщает РБК, отныне магазины обязаны будут размещать молочные продукты в торговых залах отдельно от продукции с использованием заменителей молочного жира.

Соответствующее постановление в начале января 2019 года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В начале 2018 года в РФ инициировали масштабную проверку молочной продукции для выявления основных проблем отрасли, которую проводили совместно Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Такая масштабная проверка была проведена впервые.

При этом производители отмечали, что продукция с заменителями молочного жира и сухим молоком дешевле и пользуется спросом у населения в условиях падения доходов.

Магазины в России AKKet

По итогам проверки выяснилось, что чаще всего растительные жиры используются при производстве масла: в этой категории доля фальсифицированной продукции — почти 14% в натуральном выражении. Для молока этот показатель не превышает 12%, для творога — 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России половина семей в настоящее время имеет кредиты. При этом более 10% отдают на погашение задолженности свыше половины своего дохода.

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