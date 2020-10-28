В России признали, что на нефть по $60 уже не надеются

В России признали, что рост мировых цен на нефть до $60 за баррель в ближайшие несколько лет маловероятен.

Такой прогноз сделали в Счетной палате Росии, передает "Газета.ru". По ее оценкам, к 2022 году цена на "черное золото" закрепится на уровне $55, несмотря на окончание ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

"Более высокие цены на нефть (60 долларов за баррель и выше, как в 2017-2019 годах) нам представляются маловероятными, поскольку на объемы глобального потребления нефти к середине 2020-х годов начнут оказывать заметное влияние факторы деуглеродизации мировой экономики", – сказано в документе.

Отмечается, что по итогам 2020 года ожидают цену на российскую нефть Urals $42 за баррель.

Кроме того, в палате ожидают сохранения сделки ОПЕК+ в полном объеме до конца первого квартала 2022 года. Считается, что после этого цены на углеводороды на мировом рынке должны вернуться на уровень 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до 42,23 доллара за баррель, а WTI –до 39,98 доллара за баррель.