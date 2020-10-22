Россия предложила использовать сточные воды, чтобы снабдить Крым водой

В оккупированном Крыму запустят систему очистки сточных вод, чтобы повторно их использовать на нужды населения.

Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который также назначен Кремлем "куратором" полуострова, передает пресс-служба Кремля.

"Планируем запустить систему очистки сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных сооружениях", – заявил Хуснуллин.

По его словам, план РФ рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год с финансированием на 48 млрд рублей (17,5 млрд грн).

Он пояснил, что в настоящий момент на полуострове некоторые работы проводятся с использованием пресной воды из питьевых источников.

"Часть работ, в том числе полив территорий, уборку города, можно было бы делать и технической водой. Поэтому мы сегодня тоже в рамках реконструкции канализационно-очистных сооружений "Южные" предусматриваем дополнительно такую функцию, чтобы не только питьевой водой решать все вопросы, но чтобы разделить на техническую воду и на питьевую", – сказал Хуснуллин.

Напомним, 19 октября Кабинет министров России подготовил "план надежного водоснабжения" Крыма, на него будет выделено 50 млрд рублей (17 млрд грн).

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