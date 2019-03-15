В России придумали, как спасти банки от "адских санкций" США

Крупнейшие банки России разработали схему действий на случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции со стороны Соединенных Штатов.

“Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам”, – сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Две самые большие угрозы для банковского сектора в России – отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и запрет на работу с валютой, которая поступает главным образом от банков США.

Ведущие российские банки начали разрабатывать схему в 2018 году совместно с Минфином и Центробанком РФ. В случае, если кто-то из крупных финучреждений окажется отрезанным от валютных операций из-за санкций, схема должна позволить выиграть время, успокоить клиентов и избежать резкой остановки валютных расчетов.

На случай отключения от SWIFT была разработана система обмена финансовыми сообщениями Банка России.

Для поддержания валютных расчетов также существует несколько опций. Среди них – использование взаимных корреспондентских счетов. В частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и РСХБ имеют валютные корреспондентские счета в ряде иностранных банков, включая Citibank и JPMorgan.

Помимо долларов у российских банков есть счета в других валютах в различных иностранных банках. В случае попадания российского банка в санкционный список, он будет отрезан от транзакций в долларах с внешним миром.

В этом случае банки готовятся использовать валютные корсчета, которые у них уже есть, или открывать новые.

"То есть, они будут эти доллары гнать внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет, например, в Citi. Но все равно кто-то один из этой цепочки должен иметь корсчет в долларах в Citi или JP Morgan, им нужно будет все равно делать какие-то внешние платежи и поступления, мостик должен быть", – заявил источник в иностранном банке.

Еще один вариант поддержки валютных расчетов – предоставление ЦБ России валюты "чистому банку", который не находится под санкциями. Тот в свою очередь сможет распределять валютную ликвидность дальше по системе.

Третий вариант является наиболее рискованным. Он подразумевает, что Банк РФ предоставляет валюту санкционному банку напрямую, однако в этом случае и регулятор рискует попасть под санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах. Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.