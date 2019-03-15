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/Новости экономики

В России придумали, как спасти банки от "адских санкций" США

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Крупнейшие банки России разработали схему действий на случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции со стороны Соединенных Штатов.

“Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам”, – сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Две самые большие угрозы для банковского сектора в России – отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и запрет на работу с валютой, которая поступает главным образом от банков США.

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Ведущие российские банки начали разрабатывать схему в 2018 году совместно с Минфином и Центробанком РФ. В случае, если кто-то из крупных финучреждений окажется отрезанным от валютных операций из-за санкций, схема должна позволить выиграть время, успокоить клиентов и избежать резкой остановки валютных расчетов.

На случай отключения от SWIFT была разработана система обмена финансовыми сообщениями Банка России.

Для поддержания валютных расчетов также существует несколько опций. Среди них – использование взаимных корреспондентских счетов. В частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и РСХБ имеют валютные корреспондентские счета в ряде иностранных банков, включая Citibank и JPMorgan.

Помимо долларов у российских банков есть счета в других валютах в различных иностранных банках. В случае попадания российского банка в санкционный список, он будет отрезан от транзакций в долларах с внешним миром.

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В этом случае банки готовятся использовать валютные корсчета, которые у них уже есть, или открывать новые.

"То есть, они будут эти доллары гнать внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет, например, в Citi. Но все равно кто-то один из этой цепочки должен иметь корсчет в долларах в Citi или JP Morgan, им нужно будет все равно делать какие-то внешние платежи и поступления, мостик должен быть", – заявил источник в иностранном банке.

Еще один вариант поддержки валютных расчетов – предоставление ЦБ России валюты "чистому банку", который не находится под санкциями. Тот в свою очередь сможет распределять валютную ликвидность дальше по системе.

Третий вариант является наиболее рискованным. Он подразумевает, что Банк РФ предоставляет валюту санкционному банку напрямую, однако в этом случае и регулятор рискует попасть под санкции.

В России придумали, как спасти банки от "адских санкций" США

Как сообщал OBOZREVATEL, США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

В частности, предложено ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах. Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Новости России
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вованов вован
вованов вован
Понеслось, опять эти страшные SWIFT, доллары от которых весь мир старается избавится. А уж наложение санкций на ЦБ РФ, ну это очень влажная мечта.
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минин евген
минин евген
в результате таких манипуляций под санкциями окажутся абсолютно все кацапские банки. росися сама затягивает петлю на своей шее. хуевы спасатели от "санкции только на пользу".
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Горелов Сергей, в тупинский рай готов отправиться?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Горелов Сергей, думаешь ядерный пепел пройдет мимо тебя?!?
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
В общем-то очередные заточки пьяного нанайца в кацапском исполнении. Захотят отключить всерьёз от операций с долларом - отключат и всякие левые счета и "мостики" не помогут.
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