В России придумали, как сдержать рост цен на бензин

В России рост оптовых цен на топливо вынудил регуляторов прибегнуть к административным мерам сдерживания котировок.

По итогам совещания с Министерством энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службой, нефтекомпаниям было настойчиво рекомендовано сократить экспорт топлива, передает "Коммерсант".

Российские власти намерены перенаправить поставки на внутренний рынок, который сейчас менее привлекателен, чем продажа за рубеж.

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Некоторые компании после совещания решили отменить экспорт бензина и отправить его на внутренний рынок через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

Другие не смогут этого сделать, поскольку временно производят меньше бензина из-за ремонта своих дочерних нефтеперерабатывающих заводов.

Одновременно в Министерстве энергетики работают над увеличением субсидий для внутреннего рынка, которые помогли бы сдерживать экспорт.

В частности, рассматривается вариант с увеличением демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтепродукты. Она является субсидией нефтеперерабатывающим заводам и стимулирует их отказываться от экспорта во избежание роста внутренних цен.

На сегодняшний день надбавка составляет 60% от разницы цен на мировом и внутреннем рынках. При определенных условиях она может быть отрицательной, и тогда обратный акциз уменьшается, что дает повод компаниям поднимать цены.

Рост оптовых цен вынудил регуляторов прибегнуть к административным мерам

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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