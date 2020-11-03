В России предрекли обвал цен на нефть ниже $30

В России считают, что мировые цены на нефть уже до конца года могут опуститься ниже $30 за баррель.

Главная причина грядущего обвала стоимости сырья – падение спроса. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" в Telegram-канале.

"Цены на нефть из-за падения спроса могут до конца года опуститься ниже $30 за баррель Brent", – спрогнозировал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Цены на сырье уже падают на фоне новых ограничений из-за COVID-19. В частности, из-за роста количества случаев заражения локдаун объявили в Германии и Франции, а это сказывается на спросе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до $42,23 за баррель, а WTI –до $39,98 за баррель.

В России признали, что рост мировых цен на нефть до $60 за баррель в ближайшие несколько лет маловероятен.