Россия готовит новый запрет против Украины – СМИ

В России предложили запретить импорт украинских железнодорожных колес на территорию страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию осведомленных лиц, которые присутствовали на совещаниях с Министерством транспорта РФ, где обсуждалась эта инициатива.

По данным источников издания, решение будут принимать на уровне правительства, но ввести запрет планируется до конца 2020 года.

На запрос издания в Минтрансе ответили, что ведомство не получало таких предложений.

В прошлом году крупнейший украинский производитель железнодорожных колес "Интерпайп" поставил на российский рынок 223 тыс. колес.

С 2 июня 2020 года комиссия по инициативе Минтранса и РЖД повторно ввела антидемпинговую пошлину в размере 34,22% от стоимости колес в отношении "Интерпайпа".

Напомним, в Украине 21 сентября начал работать российский онлайн-ритейлер Wildberries, который открыто торгует товарами с символикой страны-агрессора.

Ранее OBOZREVATEL писал, как проходит экономическая война России и Украины.

В мае в одном из киевских супермаркетов заметили импортные овощи из России, что возмутило сеть.