В России появилась новая профессия: что нужно делать

В России появилась новая профессия на рынке ценных бумаг — инвестиционное консультирование.

Как сообщает "РИА Новости", нововведение связано со вступлением в силу поправок в законы "О рынке ценных бумаг" и "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Отмечается, что инвестиционным консультированием сможет заниматься юридическое или физическое лицо, состоящее в соответствующем реестре Банка России. При этом главной задачей консультантов станет предоставление рекомендаций по сделкам с ценными бумагами в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем клиента.

При этом некомпетентный совет консультанта даст клиенту право требовать возмещения убытков. Однако, если клиент предоставит недостоверную информацию, из-за чего инвестпрофиль будет составлен некорректно, советник не будет нести никакой ответственности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России признали серьезные проблемы с экономикой. За последние десять лет российский валовой внутренний продукт вырос лишь на 7%, что значительно медленнее экономик других развивающихся стран.

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