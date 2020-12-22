В России потребовали от США немедленно отменить "глупые санкции"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал от США немедленно отменить "незаконные и глупые" санкции против предприятий ракетно-космической отрасли России.

"Что можно сказать об этих санкциях? Они незаконны, впрочем, как и все раннее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции. Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются", – написал Рогозин в Facebook.

По его словам, санкции вредны, поскольку создадут дополнительные препятствия и раздражения в сотрудничестве россиян и американцев в космосе.

"Получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" – заявил глава "Роскосмоса".

"Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", – резюмировал Рогозин.

В то же время зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что влияние новых санкций США на изменение политики России и Китая стремится к нулю.

Как сообщал OBOZREVATEL, США решили ввести санкции против 45 российских компаний в том числе ракетно-космического центра "Прогресс" и Центрального научно-исследовательского института машиностроения (оба входят в "Роскосмос"). Это стало первым случаем, когда предприятия "Роскосмоса" попали под экспортные ограничения.

Кроме того, известно, что будущая администрация избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения против РФ санкций. Они связаны с кибератаками на американские правительственные учреждения.

Всего российские хакеры атаковали три американских штата. Среди целей было несколько федеральных ведомств, в частности Пентагон и Госдеп. Атака также затронула корпорацию Microsoft.