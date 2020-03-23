В России пошли на беспрецедентные меры по спасению рубля: сожгли $500 млн

Банк России для поддержки курса рубля вынужден был "сжечь" около 500 млн долларов – продать их из резервов.

Об этом написал в понедельник, 23 марта, в Twitter пользователь Проф. Преображенский.

"C 10 по 19 марта Центробанк сжег почти $500 млн для поддержки рубля. Именно сжег, они брошены в топку без всякой пользы. И темпы растут: 19 марта только за один день ушло почти 180 млн. При такой скорости за год сожгут 50 млрд. долларов резервов", - написал он.

Этот пост вызвал жаркое обсуждение монетарной политики России в социальной сети. В частности, многие пользователи скептически отреагировали на это. Так, legio victrix коротко, но емко прокомментировал: "Сгорел сарай, гори и хата".

Красный Террор в свою очередь подчеркнул, что баксы были брошены "не в топку, а кому надо". По его словам, ими уже воспользовались "нужные люди".

Пользователь Niggerguy, в свою очередь подчеркнул, что в 2009 году центробанк сжег 250 миллиардов долларов или половину Стабфонда на поддержку рубля. "Год американские сланцевики не продержатся, мне, кажется, лишиться 50 миллиардов резанней, ради того чтобы похоронить целую сланцевую индустрию США".

А вот Пан Атаман Грициан Таврический уверен, что за все провалы политики Кремля ответят россияне.

Пользователь peaceforfees подчеркнул, что у российских властей "нет никаких 50 млрд. резервов. Сегодняшний внезапный секвестр тому подтверждение".

C 10 по 19 марта Центробанк сжёг почти 500 млн. долларов для поддержки рубля.

Именно сжёг, они брошены в топку без всякой пользы.

И темпы растут: 19 марта только за один день было ушло почти 180 млн.

При такой скорости за год сожгут 50 млрд. долларов резервов. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, начало недели курс рубля в России начал с обвала – в понедельник, 23 марта, российская валюта подешевела до 81,08 руб./$. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

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