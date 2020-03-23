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23 марта • обновлено в 16:40
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В России пошли на беспрецедентные меры по спасению рубля: сожгли $500 млн

5.3т
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Банк России для поддержки курса рубля вынужден был "сжечь" около 500 млн долларов – продать их из резервов.

Об этом написал в понедельник, 23 марта, в Twitter пользователь Проф. Преображенский.

"C 10 по 19 марта Центробанк сжег почти $500 млн для поддержки рубля. Именно сжег, они брошены в топку без всякой пользы. И темпы растут: 19 марта только за один день ушло почти 180 млн. При такой скорости за год сожгут 50 млрд. долларов резервов", - написал он.

Этот пост вызвал жаркое обсуждение монетарной политики России в социальной сети. В частности, многие пользователи скептически отреагировали на это. Так, legio victrix коротко, но емко прокомментировал: "Сгорел сарай, гори и хата".

"Сгорел сарай, гори и хата": россияне возмущены методами Кремля по "спасению" рубля

Красный Террор в свою очередь подчеркнул, что баксы были брошены "не в топку, а кому надо". По его словам, ими уже воспользовались "нужные люди".

"Сгорел сарай, гори и хата": россияне возмущены методами Кремля по "спасению" рубля

Пользователь Niggerguy, в свою очередь подчеркнул, что в 2009 году центробанк сжег 250 миллиардов долларов или половину Стабфонда на поддержку рубля. "Год американские сланцевики не продержатся, мне, кажется, лишиться 50 миллиардов резанней, ради того чтобы похоронить целую сланцевую индустрию США".

"Сгорел сарай, гори и хата": россияне возмущены методами Кремля по "спасению" рубля

А вот Пан Атаман Грициан Таврический уверен, что за все провалы политики Кремля ответят россияне.

"Сгорел сарай, гори и хата": россияне возмущены методами Кремля по "спасению" рубля

Пользователь peaceforfees подчеркнул, что у российских властей "нет никаких 50 млрд. резервов. Сегодняшний внезапный секвестр тому подтверждение".

"Сгорел сарай, гори и хата": россияне возмущены методами Кремля по "спасению" рубля

Как сообщал OBOZREVATEL, начало недели курс рубля в России начал с обвала – в понедельник, 23 марта, российская валюта подешевела до 81,08 руб./$. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

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Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Тег
рубль
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Вербицкий Веч
Вербицкий Веч
России-то есть что сжигать,а во что сжигать вам?кизяки,которых нет?
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Мир Миру
Мир Миру
Російській імперії зараз важко - ціна на нафту дуже впала, притоку доларів немає. Рубль не є вільно конвертованою валютою, тобто міжнародні розрахунки ним не здійснюються.
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Гоша Злой
Гоша Злой
понты - наши с легкостью сожгли лярд за неделю и готовы сжечь еще))) учитесь, москалики)
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Вербицкий Веч
Вербицкий Веч
Гоша Злой, да,и недополучили за январь два лярда прибыли
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