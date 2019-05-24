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МирСпорт

/Новости экономики

В России запретили показывать курс валют на улице: что происходит

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В России в пятницу, 24 мая, вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

Как сообщает РБК, президент РФ Владимир Путин дал Банку России право устанавливать обязательные требования для кредитных организаций о порядке размещения ими курсов обмена иностранной валюты, подписав в декабре соответствующий закон. 23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за пределами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.

"Банк при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должен размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения", — говорится в указании регулятора. При этом информацию о курсах валют можно размещать в средствах массовой информации и интернете, а также мобильных приложениях банков.

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Обмен валюты

Zakon.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта заявил, что запрет в России показывать на уличных табло курс валют – это очень плохой сигнал для страны.

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Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости Россиикурс валютдоллар
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Северная корея уже рядом.
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Махно Володимир
Махно Володимир
зачем татаро-монгольским мокшам знать как их имеет путин во все дырочки! неведение - залог успеха для тупых!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Что плохого в снижении объема уличной рекламы, которая уже реально задолбала? Те, кому надо, посмотрят у себя в смартфонах, сравнят и примут решение. И вообще проще по безналу поменять.
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