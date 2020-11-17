В России понадеялись, что "Северный поток-2" выживет при любом президенте США

В России считают, что газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет достроен при любом президенте США.

Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач, передает BaltNews. Так он ответил на вопрос о том, изменится ли отношение США к газопроводу после победы Джо Байдена на выборах президента.

"Возможно, США придется предпринять шаги для сохранения лица. Газопровод все равно будет построен и введен в эксплуатацию, поэтому мы отступаем ради наших трансатлантических партнеров, с которых мы получим компенсацию в другой форме. Но перед этим вполне возможно ужесточение санкций, которые уже находятся в Конгрессе, если, конечно, транзит власти состоится и пройдет гладко", – отметил Гривач.

Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк заметил, что Байден возможно изменит официальную позицию США в отношении российского проекта. По его мнению, демократ все же может предложить снять санкций против газопровода в обмен на какие-либо выгоды для США.

Также российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что избрание Байдена президентом США приведет к существенным поблажкам по "Северному потоку-2".

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