В России понадеялись, что "Северный поток-2" выживет при любом президенте США
В России считают, что газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет достроен при любом президенте США.
Такое мнение высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач, передает BaltNews. Так он ответил на вопрос о том, изменится ли отношение США к газопроводу после победы Джо Байдена на выборах президента.
"Возможно, США придется предпринять шаги для сохранения лица. Газопровод все равно будет построен и введен в эксплуатацию, поэтому мы отступаем ради наших трансатлантических партнеров, с которых мы получим компенсацию в другой форме. Но перед этим вполне возможно ужесточение санкций, которые уже находятся в Конгрессе, если, конечно, транзит власти состоится и пройдет гладко", – отметил Гривач.
Ранее бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк заметил, что Байден возможно изменит официальную позицию США в отношении российского проекта. По его мнению, демократ все же может предложить снять санкций против газопровода в обмен на какие-либо выгоды для США.
Также российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что избрание Байдена президентом США приведет к существенным поблажкам по "Северному потоку-2".
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 октября Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.
Ассоциация международных страховщиков судовладельцев распространила специальный циркуляр, в котором запретила страховать судна, задействованные в проекте. В тексте сообщается: члены ассоциации должны помнить, что "не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций".