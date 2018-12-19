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МирСпорт

/Новости экономики

В России показали, как живет бывший зять Путина

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Российский бизнесмен Кирилл Шамалов после развода с Катериной Тихоновой, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина, сохранил за собой недвижимость в элитном поселке Рублевка под Москвой.

Шамалов приобрел особняки за несколько дней до свадьбы с Тихоновой, так что это имущество под "совместно нажитое" уже не подпало, сообщает "Собеседник".

Речь идет о двух коттеджах неподалеку от Ново-Огарево: один на 1813 м2 и с бассейном, а второй – на 1304 м2, расположен напротив дворца российской певицы Алсу.

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По информации журналистов, после развода Шамалов потерял солидный пакет акций в крупнейшей нефтехимической компании России "Сибуре" и из миллиардера превратился в миллионера.

Кирилл Шамалов

Кирилл Шамалов

"Коммерсант"

В России показали, как живет бывший зять Путина

"Собеседник"

В России показали, как живет бывший зять Путина

"Собеседник"

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря стало известно, что Шамалов женился во второй раз. Новой супругой российского бизнесмена стала Жанна Волкова. Она известна как бывшая супруга чиновника московской мэрии Сергея Волкова, которого ранее подозревали в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2007 году Волков продал своей теще квартиру в Москве, которую мэрия выделила теннисистке Светлане Пархоменко. Позже суд оправдал Волкова.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Главноые слова...которую называют....Кто называет ...??и насколько жто соответствует правде????ну и зачем что то читать про какой дом кого то ....и является ли этот дом именно его?))
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Он Алекс
Он Алекс
Andreevski Andrey, все в рф знают что Катерина Тихонова это дочь пугабыча, и что она была замужем за Шмаловым... К тому же она недавно интервью давал певрому каналу ... расказывала про нейроны мазга у ваты...)))) А ты тупое пригожинское чмо, черезчур увлекся Украиной и не знаешь,что происходит в твоей раске федераске.. какое то ты дебильноватое....
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