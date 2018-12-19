В России показали, как живет бывший зять Путина

Российский бизнесмен Кирилл Шамалов после развода с Катериной Тихоновой, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина, сохранил за собой недвижимость в элитном поселке Рублевка под Москвой.

Шамалов приобрел особняки за несколько дней до свадьбы с Тихоновой, так что это имущество под "совместно нажитое" уже не подпало, сообщает "Собеседник".

Речь идет о двух коттеджах неподалеку от Ново-Огарево: один на 1813 м2 и с бассейном, а второй – на 1304 м2, расположен напротив дворца российской певицы Алсу.

По информации журналистов, после развода Шамалов потерял солидный пакет акций в крупнейшей нефтехимической компании России "Сибуре" и из миллиардера превратился в миллионера.

Кирилл Шамалов "Коммерсант"

"Собеседник"

"Собеседник"

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря стало известно, что Шамалов женился во второй раз. Новой супругой российского бизнесмена стала Жанна Волкова. Она известна как бывшая супруга чиновника московской мэрии Сергея Волкова, которого ранее подозревали в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2007 году Волков продал своей теще квартиру в Москве, которую мэрия выделила теннисистке Светлане Пархоменко. Позже суд оправдал Волкова.

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