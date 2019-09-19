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19 сентября • обновлено в 12:43
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В России подсчитали стоимость всей нефти в стране: сумма

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В России Минприроды переоценило запасы полезных ископаемых в стране на конец 2018 года: стоимость нефти составила 74,5 трлн руб.(1,15 трлн долларов). Общая стоимость полезных ископаемых приближается к 100 трлн руб (1,55 трлн долларов).

Как сообщает РБК, такую оценку в РФ сделали второй раз за всю историю. Ведомство оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов. Их общая стоимость на конец 2018 года достигла 93,4 трлн руб. (1,44 трлн долларов)

Основная часть ресурсного богатства страны приходится на запасы нефти — 74,5 трлн руб. За прошлый год они возросли на 88%.

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Рост запасов нефти в натуральном выражении оказался не таким внушительным — 8,7%, с 9,04 млрд до 9,83 млрд т. Это означает, что единица нефтяных запасов подорожала, по оценке Минприроды, сразу на 73% за год.

Цены на нефть

Цены на нефть

Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018 год. В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
Новости России
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Если бензоколонка-смехдержава еще учтет запасы собственного дерьма, то ей и нефть не нужна будет.
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hunt andres
hunt andres
Levitsky Valery, Собственным дерьмом вы будете отапливать свои мазанки грядущей зимой, упоротое)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Levitsky Valery, тебе лучше знать. Нефти у вас нет, а дерьма с избытком.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну вот а вы не хотите дружить с россией) идите к нам в союзное государство украина-беларусь-россия)
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
филипп филипыч, Идете вы на *уй. Всем союзом
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Он Алекс
Он Алекс
Ну и что, хоть девятьсот сиксилионов фунтов стерлингов, прожиточный минимум в рф как был 148 евро, так и останется
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Он Алекс, а у вас во сколько раз ПМ больше чем в России, раз в десять наверное? Или в двадцать?
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