В России подсчитали стоимость всей нефти в стране: сумма

В России Минприроды переоценило запасы полезных ископаемых в стране на конец 2018 года: стоимость нефти составила 74,5 трлн руб.(1,15 трлн долларов). Общая стоимость полезных ископаемых приближается к 100 трлн руб (1,55 трлн долларов).

Как сообщает РБК, такую оценку в РФ сделали второй раз за всю историю. Ведомство оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов. Их общая стоимость на конец 2018 года достигла 93,4 трлн руб. (1,44 трлн долларов)

Основная часть ресурсного богатства страны приходится на запасы нефти — 74,5 трлн руб. За прошлый год они возросли на 88%.

Рост запасов нефти в натуральном выражении оказался не таким внушительным — 8,7%, с 9,04 млрд до 9,83 млрд т. Это означает, что единица нефтяных запасов подорожала, по оценке Минприроды, сразу на 73% за год.

Цены на нефть

Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018 год. В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектах.

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