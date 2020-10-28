В России объяснили, почему полностью провалился 'Северный поток-2'

Российский политолог Сергей Михеев заявил, что при строительстве газопровода "Северный поток-2" Москва надеялась на иностранные компании, однако все полностью провалилось.

"Россия пользовалась услугами иностранных компаний, понадеявшись на то, что никто этим компаниям не будет чинить препятствий и они окажутся смелыми, чтобы не реагировать на угрозы", – заявил Михеев в комментарии изданию "Вести".

По его словам, России надо было иметь свои суда, и у "Газпрома" было достаточно времени, чтобы их купить или построить, а также приобрести в собственность страховые компании.

"Стратегической задачей нынешнего исторического этапа является выход от фатальной зависимости международных институтов", – резюмировал эксперт.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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