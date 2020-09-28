В России обвалился рубль: его сравнили с гривней

В понедельник, 28 сентября, курс российского рубля рухнул по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В первые минуты российская валюта укреплялась, но по состоянию на 10:18 (по Киеву) доллар взлетел до 78,75 рубля, максимума с конца марта, а евро — до 91,69 рубля.

С начала сентября доллар подорожал на 5 рублей, а евро — на 3,5 рубля. За год рост составил 17 и 23 рубля соответственно. Таким образом, российская валюта за девять месяцев обесценилась на четверть. Для сравнения, украинская гривна потеряла около 15%.

Курс доллара в России Мосбиржа

Курс евро в России Мосбиржа

Отмечается, что главным фактором, влияющим на рубль, стал обострившийся в выходные конфликт между Азербайджаном и Арменией. Обвал рубля случился также на фоне угрозы новых санкций в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а также резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля в России в пятницу, 25 сентября, обвалился до рекордно низких отметок. В частности, стоимость евро впервые с февраля 2016 года превысила 91 рубль.