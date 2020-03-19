В России назвали цены на нефть катастрофой и страшным сном

Совладелец российской нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал цену на нефть, упавшую ниже $25 за баррель, катастрофической.

Об этом он заявил в интервью РБК. Он отметил, что нефть могла бы стоить около $50, но из-за разрыва сделки России и стран ОПЕК теряет $20-25 от цены.

"Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее [идею о выходе из сделки с ОПЕК] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25", — заявил миллиардер.

При этом еще за несколько дней до разрыва соглашения, на совещании нефтяников с президентом России Владимиром Путиным, "никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась", рассказал Федун.

Цены на нефть

В самой "негативной ситуации" из-за разрыва соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке, считает совладелец "Лукойла".

"И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США", — заявил миллиардер. Он также предсказал россиянам падение доходов. "Курс рубля, к сожалению, будет падать. Никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут", — предупредил бизнесмен.

Совладелец "Лукойла" оценил потери России oт развала сделки с ОПЕК до $150 млн в день.

Справка:

В начале марта Россия и входящие в ОПЕК крупнейшие экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении добычи, направленном на борьбу с падением цен, или же о продлении действовавшего соглашения. После этого в рамках начатой ценовой войны саудовская госкомпания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день. Bloomberg сообщал о готовности саудитов продавать нефть в Европу по цене $25 за баррель, что значительно ниже цены российской марки Urals.

Как сообщал OBOZREVATEL, майская цена на Brent по состоянию на 19 марта пытается восстановиться, после обвала цен накануне. Сейчас нефть торгуется ниже отметки $27 за баррель.

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