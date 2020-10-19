В России назвали позорным новый обвал рубля

Экономист Василий Колташов заявил, что в России в 2020 году произошло уже две девальвации рубля и вторая из них стала "позорной".

"Первая девальвация рубля произошла весной и была связана с падением мировых цен на нефть и других сырьевых товаров. Поэтому этот процесс выглядел вполне логичным", – сообщил Колташов в комментарии REGNUM.

Однако вторая девальвация, по его словам, произошла в условиях ослабления американской валюты из-за беспрецедентной эмиссии доллара. После чего экономист раскритиковал заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о пользе низкого курса российской валюты.

"В этой ситуации цены на нефть даже повысились немного. Поэтому нынешняя девальвация, о которой Мантуров заявил, произошла в позорной ситуации, когда рубль должен был укрепляться. Цены на нефть поднялись, ситуация в экономке начала подавать признаки оживления. Когда российский внутренний туризм получил хорошие импульсы, и было много позитивных моментов, и на этом фоне рубль просто рухнул. Сказать, что это замечательно, нельзя", – резюмировал Колташов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля в России обвалился до рекордно низких отметок. В частности, стоимость евро впервые с февраля 2016 года превысила 91 рубль.

Главным фактором, влияющим на рубль, стал обострившийся конфликт между Азербайджаном и Арменией. Обвал рубля случился также на фоне новых санкций в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а также резкого роста числа заболевших коронавирусом.