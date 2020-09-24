Россия решила подкупить Германию скидками на газ

Россия может предложить Германии значительные скидки на природный газ, чтобы гарантированно закончить строительство "Северного потока-2".

Такое заявление сделала член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова, передает "Интерфакс". По ее мнению, Москва может снизить цену для Берлина как минимум на год.

Она отметила, что сейчас Германия разделилась на два блока по вопросу о газопроводе в обход Украины: в одном выступают за его строительство, в другом — за отмену.

"В любом случае эта скидка в перспективе будет гораздо выгоднее, чем недостроенная "труба", – считает Строкова.

По ее словам, в случае принятия решения о временной заморозке строительства "Северного потока-2", Германия понесет убытки и утратит свое экономическое и политическое влияние в Европе.

При этом она выразила уверенность в том, что строительство все же будет завершено, поскольку якобы "у Германии попросту не существует альтернативы в принятии решения".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркельприостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".