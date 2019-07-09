В России назвали богатейших депутатов и чиновников: список

В России депутат законодательного собрания Владимирской области, основатель группы компаний "Владимирский стандарт" Павел Антов возглавил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes.

В частности, за 2018 год российских чиновник и бизнесмен заработал около 9,9 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

На втором месте оказался депутат заксобрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков – 4,5 млрд рублей дохода.

Третью строчку занял депутат Белгородской областной думы, владелец кондитерской фабрики "Славянка" Сергей Гусев. Его семья в 2018 году заработала 2,8 млрд рублей.

Четвертое место досталось Валерию Пономареву – члену Совета Федерации, совладельцу одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки "Океанрыбфлот". Его семья заявила о доходах в 2,4 млрд рублей.

Замыкает первую пятерку депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев с 2,33 млрд рублей дохода.

По подсчетам Forbes, семьи ста участников рейтинга задекларировали доход в 70,9 млрд рублей, что составляет более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за прошлый год.

Семьи ста участников рейтинга задекларировали доход в 70,9 млрд рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский президент Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын попали в список богатейших людей мира.

В частности, состояние президента РФ оценивается в 200 млрд долларов.

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