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/Новости экономики

"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток

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Министерство юстиции России предлагает не считать правонарушением коррупционное преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Россиян разозлило предложение властей и инициативу жестко раскритиковали в сети.

Как передает ТАСС, власти уже начали разрабатывать соответствующие поправки в законодательство.

В сопроводительном тексте отмечается, что существуют объективные причины, когда чиновники не могут избежать взятки. При этом освобождать от ответственности их не намерены. В связи с этим целью поправок является внесение изменений в законодательство, "предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением".

Минюст РФ после общественного обсуждения данных поправок опубликует конкретные случаи, когда несоблюдение антикоррупционных требований чиновником не являлось правонарушением.

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В сети уже резко раскритиковали такую инициативу и заявили, что в результате в стране может ухудшиться уровень жизни.

"Предлагаю даже поощрять! Из бюджета в эквивалентном соотношении с взяткой! Ура, товарищи! Страна идёт в еб*ня!!! Ура!", "Расстрел - то обстоятельство непреодолимой силы, которое во многом поможет преодолеть обстоятельства той силы, которую не могут преодолеть коррупционеры. Но коррупция же не будет расстреливать саму себя", "Обстоятельства непреодолимой силы в коррупции" - страсть к наживе и обогащению - болезнь неизлечимая. Нужно постоянное пребывание в психбольнице или в тюрьме", "Раньше про это говорилось проще - "ворон ворону не клюет", "Хотел отказаться от взятки, но поперхнулся коньяком, в следствии чего взятку взял. Это про этот случай имели в виду", "Фантастика! Вот и борьба с коррупцией подходит к концу!", - отметили в комментариях.

"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток
"Страна идет в еб*ня": в России придумали законные поводы для взяток

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Если идея будет поддержана, то уже с 1 февраля 2020 года все устройства в стране будут под контролем государства.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости РоссииСтоп коррупциивзятка
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