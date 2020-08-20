В России начали банкротить строителя дорог в оккупированном Крыму

В России несколько ведомств подали банкротные иски к компании "Крым мост", которая строила в 2016 году дороги в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает Regnum. Отмечается, что так называемый арбитраж аннексированного Крыма 6 октября 2020 года начнет рассматривать иск Федеральной налоговой службы России.

Исковое заявление поступило в суд 10 августа, а 17 августа его приняли к производству, назначив первое заседание на начало октября.

"Госведомство – не единственный кредитор общества. На 5 октября также назначено заседание по иску "Крымэнерго", который требует взыскать с ООО "Крым мост" задолженность за потребленную электроэнергию в сумме 900 тыс. рублей", – сказано в сообщении.

ООО "Крым мост" было создано для строительства автодорог в ноябре 2016 года в оккупированном Симферополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму в Симферопольском районе без согласия жителей сел Заречное и Перевальное вплотную к Аянскому водохранилищу будут строить трассу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!