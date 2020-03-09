Главная Новости
9 марта • обновлено в 14:50
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В России импортная техника может подорожать на 40% из-за обвала рубля

4.5т
Читать материал на украинском

В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

"Все, что касается импортного оборудования, в итоге будет стоить дороже. Все зависит от стоимости рубля. Если негативный тренд сохранится, стоит ожидать повышения цен на 20-40%", – сообщил директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев в комментарии "РИА Новости".

Эксперт напомнил, что в 2014 году стоимость валюты увеличилась на 100%. После этого бытовая техника, компьютерное оборудование также выросло в цене на 50-100%.

"Будем надеяться, что сейчас такой драматический сценарий не повторится", – резюмировал Косарев.

В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%

В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
рубль
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
9
Смешно
18
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Так чего вы радуетесь, вы технику закупаете в России, ваш рынок зависит от России. У нас подорожает в 2 а у вас в 4.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
на украине подешеет?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Падение цены на нефть до $33 за баррель оказалось для Путина ударом обуха по голове. После этого измерили его рост, который оказался - 140 см.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги