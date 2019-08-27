В России хотят добавить в "Кортеж Путина" люксовый вертолет: фото

В линейку транспортных средств российского производства под брендом Aurus, известную также как "Кортеж Путина", в скором будущем добавится вертолет класса люкс.

Об этом заявили в холдинге "Вертолеты России", передает "Лента.ru". Отмечается, что вертолет будет производиться на базе модели "Ансат", с 2013 года выпускаемого на Казанском вертолетном заводе.

Салон машины разработан создателями автомобильной линейки Aurus — Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом.

Автомобиль из "Кортежа Путина" ria.ru

Предполагается, что новый вертолет будет ориентирован на корпоративные и VIP-перевозки. Его презентация запланирована в рамках программы стартовавшего в подмосковном Жуковском Международного авиакосмического салона (МАКС-2019).

По словам Анатолия Сердюкова, главы авиационного кластера госкорпорации "Ростех", в состав которой входят "Вертолеты России", новая модель будет обладать таким же уровнем комфорта, как и кабриолет Aurus.

Вертолет Aurus Lenta.ru

В семейство автомобилей Aurus входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн. В будущем она должна пополниться кроссовером и мотоциклом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Туркменистан собирается купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus.

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