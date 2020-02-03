В роботизированных аптеках появились "Смачні ціни"

Не сажайте кошелек на диету. Приобретите аптечные товары с "жирными" скидками и экономьте до 25%! Роботизированные аптеки уже приготовили акцию "Вкусные цены"*. Сезон "жирных" скидок будет действовать с 1 февраля по 30 марта 2020 года.

В течение двух месяцев можете выбирать аптечные товары из акционного ассортимента, чтобы задешево составить домашний запас противовирусных препаратов. Кроме лекарств жирные скидки также действуют на тонометры, витамины, фиточаи, детское питание и средства гигиены. Роботизированные аптеки позаботились о детях и взрослых. Сейчас они снизили цены на более чем 200 товаров.

Скидки дарят аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", а также "Благодія". Чтобы спросить, на какие товары действует акция, можете обратиться к провизору. Воспользоваться скидками можно в больших и маленьких городах Украины, где есть роботизированные аптеки этих фармбрендов.

Если живете насыщенной жизнью, можете делать предварительные заказы, чтобы покупать быстрее. Обращайтесь в аптечную справку по телефону 5900, спрашивайте о наличии товаров, формируйте покупку. Затем заходите в роботизированную аптеку и забирайте товары по предварительному заказу. Вы можете обратиться в аптечную справку утром и зайти за покупками вечером.

В роботизированных аптеках постоянно работает помощник PharmBot. Он находит товары на полках, отдает провизору нужное количество упаковок. Робот точно знает, что и где искать, поэтому посетителю на кассе не приходится долго ждать покупку. Пока техника делает свое дело, можете спросить провизора о размере скидки на акционные позиции.

Напоминаем, роботизированные аптеки предлагают "Вкусные цены" только до 30 марта 2020 года. Если вы решили бороться с вирусами, повышать иммунитет и делать закупки средств гигиены, заходите туда за товарами с экономией до 25%. "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" и "Аптека Копійка" делают "жирные" скидки для вашего кошелька!

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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