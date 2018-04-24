В РФ рассказали, при каком условии сохранят транзит газа через Украину

"Газпром" не намерен продлевать контракт с "Нафтогаз Украина" о транзите голубого топлива в Европу, но готов обсуждать заключение нового.

Об этом заявил в Берлине зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает "Интерфакс-Украина". "Контракт по транзиту через Украину продлен не будет, но это не значит, что транзита не будет. Около двух лет назад Путин поручил провести переговоры по транзиту газа через Украину по истечении контракта", - сказал Медведев.

По его словам, новый договор о транзите газа через украинскую территорию будет заключен в случае, если Украина докажет его экономическую привлекательность. "Украина должна обосновать экономическую привлекательность транзита через свою территорию. Пока нет переговоров, есть консультации. Итогом мог бы стать не только объем, но и условия транзита. С учетом сдвига нашего центра газодобычи, надо, чтобы Украина сделала свое предложение, но это относится не только к ставкам и объемам тарифа - очень много экономических условий транзита", - отметил Медведев.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

5 марта российская компания уведомила украинскую сторону о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Позднее в "Нафтогазе" подтвердили, что получили извещение от "Газпрома".

Ранее "Обозреватель" писал о том, что компании начали переговоры 27 марта о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.