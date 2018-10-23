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МирСпорт

/Новости экономики

Новые санкции России: Медведев пригрозил сотням украинцев

23.3тЧитать материал на украинском

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции РФ против Украины введут в отношении сотен физических и юридических лиц, а также связанных с ними компаний.

"Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены санкции"", — передают слова Медведева "РИА-Новости".

По словам российского политика, санкции затронут только тех, кто "наносит вред России". Им грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок некоторых товаров.

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Правительство Медведева разрабатывает санкционный список по поручению президента РФ Владимира Путина. Так, 22 октября на сайте Кремля опубликовали указ, который предписывает правительству РФ определить перечень лиц, в отношении которых введут ограничения.

В тексте документа сказано, что санкции вводятся "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Украина ввела санкции против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список США. В список попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииСанкции против украинских чиновников
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Объект
санкции
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Гиднюк Майдан
Гиднюк Майдан
Всецело поддерживаю это решение РФ.Пазор всем нам,кто имеет с ахрессором бизнес,кто кормиться с ахрессора и кто пользуется всем ахрессивным.Газом,нефтепродуктами,электричеством,углем и все остальным.Это ж всё ахрессивное.Это ж надо,идем в эуропу повернувшись к ней жопой в сторону ахрессора.Пазор нам и проклятие.Спасибо ахрессору,что вправляет нам мозги!
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Kom AV
Kom AV
Смешная дискуссия. Особо порадовала Ильченко София. Для хабалки мелковата, под которую косит, объем и качество ненармативной лексики выдает. Так что это либо пацан-малолетка, либо неудовлетворенный гей. Голубчик, поезжайте в Одессу, в порт или на Привоз, наберитесь материала, может тогда более убедительны будете. Но всё же интересно - гей это или малолетка...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Kom AV,гей-малолетка.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Помнится весной Украина арестовала (под угрозой применения силы) российское судно "Норд" Посмотрели на реакцию России, ага ничего такого, никаких попыток силового воздействия нет, ну там что то суда досматривать стали чаще, но это ерунда, значит давайте еще и Погодина арестуем. Досмотры стали не просто чаще, досмотры стали проводится практически на каждом транспорте идущим в/из портов Украины. к концу лета Украина взвыла мол а чего это Россия нас кошмарит в Азове, что мы сделали то? Скорее всего что то подобное будет и с вводом этих ответных санкций, к новому году взвоете "анастозашо?"
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