Новые санкции России: Медведев пригрозил сотням украинцев

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции РФ против Украины введут в отношении сотен физических и юридических лиц, а также связанных с ними компаний.

"Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены санкции"", — передают слова Медведева "РИА-Новости".

По словам российского политика, санкции затронут только тех, кто "наносит вред России". Им грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок некоторых товаров.

Правительство Медведева разрабатывает санкционный список по поручению президента РФ Владимира Путина. Так, 22 октября на сайте Кремля опубликовали указ, который предписывает правительству РФ определить перечень лиц, в отношении которых введут ограничения.

В тексте документа сказано, что санкции вводятся "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Украина ввела санкции против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список США. В список попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.