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31 марта • обновлено в 12:16
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В РФ дали неутешительный прогноз по рынку нефти при сегодняшних ценах

2.1т
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В России рассчитывают, что нефть вскоре подорожает и назвали цену в $25 за баррель губительной для производителей.

Об этом рассказал во вторник, 31 марта, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, передают "Известия".

По мнению Юшкова, во втором квартале, вероятно, цены на нефть останутся низкими, но второе полугодие 2020 года станет периодом восстановления.

В РФ дали неутешительный прогноз по рынку нефти при сегодняшних ценах

"Высока вероятность, что с рынка уйдут прежде всего сланцевые проекты и тем самым сократят перепроизводство на мировом рынке и цена начнет восстанавливаться. Одновременно с сокращением добычи в США будет восстанавливаться спрос в Китае, а через полтора-два месяца и Европа может сократить меры карантина и начать рост потребления нефти", — сказал эксперт.

Уже сейчас проекты, которые могут быстро реагировать на изменение ситуации на рынке, начинают сворачивать производство, отметил специалист. По его словам, будет сокращаться добыча на сланцевых проектах в США и битуминозных песках Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

  • Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
А мне как жить, ребята? Я простой рабочий. У меня из накоплений только камни в почках. Совсем немного мяса на поверхности костей. Могу я не дождаться хороших новостей! Но это же неправильно, что нефть сос.али вы. А все идет к тому, чтобы теперь сос.али мы. Воруйте на здоровье, мне в принципе нас.рать. Но почему при этом я должен уми.рать? Я очень рад конечно, что у вас подорожает нефть. А че б.л.я, если нет? Че будет если нет? Я очень рад ребята, что вот-вот подорожает нефть. А че б.л.я если нет? Сос.ать желанья нет! ( А у Кристины есть-)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Всея Руси Князь, Переходи на морепродукты .На морскую соль, например.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Идеи фикс лаптеногих -крах Америки и мы всех пАбидим ))))
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кацапы мрази
кацапы мрази
Они все надеются выдавить США из рынка нефти. Мечтатели.
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