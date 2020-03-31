В РФ дали неутешительный прогноз по рынку нефти при сегодняшних ценах

В России рассчитывают, что нефть вскоре подорожает и назвали цену в $25 за баррель губительной для производителей.
Об этом рассказал во вторник, 31 марта, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, передают "Известия".
По мнению Юшкова, во втором квартале, вероятно, цены на нефть останутся низкими, но второе полугодие 2020 года станет периодом восстановления.
"Высока вероятность, что с рынка уйдут прежде всего сланцевые проекты и тем самым сократят перепроизводство на мировом рынке и цена начнет восстанавливаться. Одновременно с сокращением добычи в США будет восстанавливаться спрос в Китае, а через полтора-два месяца и Европа может сократить меры карантина и начать рост потребления нефти", — сказал эксперт.
Уже сейчас проекты, которые могут быстро реагировать на изменение ситуации на рынке, начинают сворачивать производство, отметил специалист. По его словам, будет сокращаться добыча на сланцевых проектах в США и битуминозных песках Канады.
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