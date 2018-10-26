В разы дешевле: в Украине указали на важный нюанс с экспрессом из Киева в "Борисполь"

Скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь" обошелся в пять с половиной раз дешевле, чем проект "Воздушного экспресса", который не смогли реализовать власти времен президентства Виктора Януковича.

"То есть, "барыги" все сделали в пять с половиной раз дешевле. То есть, можете себе представить размеры распилов и откатов, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО закладывались раньше в любой проект!" – пишет в Twitter Natalia Kapinus.

В частности, стоимость экспресса до Борисполя составила 580 млн гривен. В то время как смета "Воздушного экспресса" составляла 3,2 млрд гривен.

При этом пользователи в сети отметили, что разрыв между стоимостью проектов в долларовом эквиваленте является еще большим.

"3.2 млрд гривен в 2010 году = 400 млн долларов. 580 млн гривен в 2018 году = 20,1 млн долларов. То есть разница минимум в 20 раз. Так еще давайте не забывать, что доллар 2010 года – это чуть больше доллара в 2018", – резюмировал пользователь Sergey Prach.

То есть, "барыги" всё сделали в пять с половиной раз дешевле)) То есть, можете себе представить размеры распилов и откатов, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО заклалывались раньше в любой проект! pic.twitter.com/oRq2oM2NxK — Natalia Kapinus (@kapinusnatalia) 25 октября 2018 г.

3.2 млрд грн 2010 = 400 млн долл, 580 млн грн 2018 = 20,1 млн долл. Тобто різниця мінімум в 20 разів. Так ще давайте не забувати, що бакс 2010 року - то трішки більше баксу 2018 ;))) — Sergey Prach (@sergey_prach) 25 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман испытал экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". По его словам, проект позволит добраться в крупнейший аэропорт страны без пробок всего за 35 минут и 80 гривен. Начало работы скоростного поезда запланировано на ноябрь.