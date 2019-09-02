В Раду внесли один из важных законопроектов Зеленского: что известно

В Верховную Раду внесли законопроект №1208 о Бюро финансовых расследований.

Его зарегестрировал глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

При этом сам текст документа на сайте Рады пока не опубликован.

Бюро финансовых расследований должно будет заниматься преступлениями, совершенными в хозяйственной деятельности, которые наносят вред публичному интересу в сфере финансов. Прежде его планировали назвать Службой финансовых расследований, сейчас же фигурирует другое название. Этот орган не могут создать уже три года подряд.

Сейчас в законопроекте БФР фигурирует в статусе центрального органа исполнительной власти. Он реализует государственную политику по вопросам предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или опосредованно наносят вред публичному интересу в сфере финансов.

Деятельность органа будет направлена и будет координироваться Кабмином через министра финансов. В своей деятельности они будут руководствоваться типичными принципами взаимодействия с другими органами публичной власти, а также получат доступ к подавляющему большинству государственных баз данных и реестров, что прямо закрепляется в законопроекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гетманцев заявил, что в Украине могут ввести посемейное декларирование доходов, которое должно быть более выгодным, чем текущая система налогообложения.

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