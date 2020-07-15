В Раду внесли кандидатуру на должность главы Нацбанка

В Верховную Раду внесено постановление о назначении главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Постановление о назначении председателя правления "Укргазбанка" вынесено на заседание комитета, которое состоится 16 июля. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетьманцев также подтвердил в своем Telegram-канале эту информацию, опубликовав проект постановления от президента Украины Владимира Зеленского.

Кирилл Шевченко – банкир с многолетним опытом, нынешний глава правления государственного "Укргазбанка".

До октября 2014 года банкир работал советником председателя правления ПАТ "Государственный Сбербанк Украины" – одного из крупнейших банков страны.

Впервые в "Укргазбанк" Шевченко пришел в 2009 году в качестве члена наблюдательного совета, которым был до 2010 года. После небольшого перерыва, в 2014 году он занял должность первого зампредседателя правления "Укргазбанка", а уже в 2015 году, на конкурсной основе, стал председателем правления.