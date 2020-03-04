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4 марта • обновлено в 11:32
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Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировано заявление

1.7т
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В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом свидетельствует сайт парламента.

Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировано заявление

Ранее Гончарук написал заявление о своей отставке с должности главы правительства.

Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировано заявление
Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

vgolos.com.ua

По данным источников OBOZREVATEL, новым премьером вероятнее всего станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Также на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены 4 новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.

Ранее Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о его возможном увольнении он опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
теперь можно сходить на сокиру перуна свободно,знатные пестни поют
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Новости экономики

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