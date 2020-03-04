Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировано заявление

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом свидетельствует сайт парламента.

Ранее Гончарук написал заявление о своей отставке с должности главы правительства.

Алексей Гончарук vgolos.com.ua

По данным источников OBOZREVATEL, новым премьером вероятнее всего станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Также на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены 4 новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.

Ранее Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о его возможном увольнении он опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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