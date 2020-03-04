Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировано заявление

В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Об этом свидетельствует сайт парламента.
Ранее Гончарук написал заявление о своей отставке с должности главы правительства.
Алексей Гончарук
vgolos.com.ua
По данным источников OBOZREVATEL, новым премьером вероятнее всего станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
Также на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены 4 новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.
Ранее Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о его возможном увольнении он опроверг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 января в сети опубликовали аудио разговоров главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались экономические вопросы. В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте Владимире Зеленском, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась вторая часть разговора, а затем и третья запись.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
После этого премьер написал заявление об отставке и передал его президенту.
Однако Зеленский "решил дать шанс" премьеру, поскольку у него все еще великий кредит доверия украинцев.
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