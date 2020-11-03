В Раде завершили подготовку Бюджета-2021: главные предложения

Бюджетный комитет Верховной Рады завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении (чтобы просмотреть текст бюджетных предложений – доскрольте до конца страницы).

Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы на 20,2 млрд гривен и осуществить перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам. Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Юрий Аристов.

"Еще в конце сентября профильные подкомитеты констатировали, что увеличение прогноза некоторых видов поступлений является обоснованным, большинство главных распорядителей заявляет о недостаточности бюджетных средств для обеспечения их деятельности, а местные бюджеты обеспокоены возможным невыполнением делегированных полномочий из-за недостаточного бюджетного ресурса", – отметил Аристов.

По его словам, всего было обработано 2451 представленное предложение, многие из которых не были сбалансированы. Для учета всех предложений необходимо около 1,5 триллиона гривен.

В связи с этим комитет предлагает:

1. Уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса. В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения, а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.

2. Учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

утилизацию твердого ракетного топлива;

предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В то же время комитет предлагает поручить правительству проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для урегулирования вопросов:

повышение государственных социальных стандартов, прежде всего – прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;

увеличение отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах;

надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников;

увеличение поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

"Хочу подчеркнуть, что принятие законопроекта о Госбюджете-2021 в первом чтении открывает путь для дальнейшей доработки документа и позволит правительству подготовить его ко второму чтению с учетом Бюджетных выводов Верховной Рады. Следовательно, окончательное решение ключевых бюджетных вопросов будет осуществлено после представления правительством доработанного ко второму чтению законопроекта", – резюмировал Аристов.

Полный текст бюджетных предложений в своем Telegram опубликовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021, который ему направило Министерство финансов.

Документ предусматривает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.

19 октября стало известно, что "слуги народа" провалили рассмотрение бюджета в сроки, которые предусмотрены законом.

"В законе действительно до 20 октября мы должны рассмотреть и нам очень хотелось те сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, соблюдать так же, как мы это сделали в прошлом году, но в законе есть несколько терминов – предельный срок для принятия бюджета – это 1 декабря" – прокомментировал ситуацию Гетманцев.

Впоследствии спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада рассмотрит проект закона о госбюджете-2021 на ближайшей пленарной неделе, начало которой запланировано на первые числа ноября.