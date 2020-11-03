В Раде завершили подготовку Бюджета-2021: главные предложения

Бюджетный комитет Верховной Рады завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении (чтобы просмотреть текст бюджетных предложений – доскрольте до конца страницы).

Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы на 20,2 млрд гривен и осуществить перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам. Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Юрий Аристов.

"Еще в конце сентября профильные подкомитеты констатировали, что увеличение прогноза некоторых видов поступлений является обоснованным, большинство главных распорядителей заявляет о недостаточности бюджетных средств для обеспечения их деятельности, а местные бюджеты обеспокоены возможным невыполнением делегированных полномочий из-за недостаточного бюджетного ресурса", – отметил Аристов.

По его словам, всего было обработано 2451 представленное предложение, многие из которых не были сбалансированы. Для учета всех предложений необходимо около 1,5 триллиона гривен.